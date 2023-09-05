Подмосковье 05 сентября 2023, 19:51 Около 322 тысяч человек посетили парк Лазутиной в Одинцове летом пресс-служба администрации Одинцовского городского округа

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За лето в парках Подмосковья побывали свыше 23,6 миллиона человек. Это на 3,5 миллиона больше, чем за такой же период прошлого года. Один из самых популярных парков Одинцова — Лазутинка. За лето здесь побывали 322 тысячи человек.

«Люди любят природу, парки, скверы, зоны отдыха. Мы продолжаем эту работу. Более 180 парков открыли. Приятно, что жители высоко оценивают ее результат. Двести тридцать три тысячи человек проголосовало за продолжение благоустройства парков», — отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

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В парках Подмосковья работают более 1,2 тысячи объектов сервиса и услуг. Для посетителей организовали кафе, пункты проката, аттракционы. Также проводятся концерты, выставки, мастер-классы, соревнования, показательные тренировки, марафоны и кинопоказы под открытым небом.

В Одинцове, помимо парка Лазутиной, востребованным остается парк Раздолье.

«Здесь много кафе, где очень вкусно готовят, можно попить кофе. Все оборудовано для прогулок с детьми, занятий спортом, удобно кататься на велосипедах», — поделилась жительница Одинцова Алина Аксенова.

пресс-служба администрации Одинцовского городского округа

С начала лета в Подмосковье действует акция «Проверь здоровье в парке». Все желающие могут бесплатно сдать анализы и получить консультацию врача. С начала июня этой возможностью уже воспользовались более 7,5 тысячи жителей Московской области. При выявлении патологий пациентов направляют на диагностику в поликлинику.

«Акция очень удобна для жителей Одинцовского округа, потому что прогулку можно совместить с проверкой здоровья, сдать анализы и тут же получить результаты. При необходимости можно обходиться к врачу, который направит на углубленную диагностику в поликлинику», — рассказала местная жительница Елена Иванова.

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