Подмосковье 05 апреля 2023, 16:23 Около 32 тысяч адресов присвоили в Подмосковье с начала года

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В первом квартале этого года в Московской области присвоили 32 тысячи адресов. Из них 60% — это здания, строения и сооружения, 35% — земельные участки, а еще 5% — помещения и машино-места, сообщили в Мособлархитектуре.

Получить адрес можно бесплатно и удаленно через региональный портал госуслуг.

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«В конце прошлого года для удобства заявителей срок оказания услуги дополнительно снизился — с 12 до 10 рабочих дней, также мы исключили необходимость загрузки на портал печатной формы заявления, копия паспорта тоже больше не требуется», — сообщил министр по архитектуре и градостроительству региона Владислав Гордиенко.

Больше всего адресов присвоили в Раменском — 2,6 тысячи. Далее по количеству следуют Домодедово — две тысячи и Истра — 1,8 тысячи.

По законодательству каждое здание или сооружение, частный или многоквартирный дом, земельный участок, машино-место и даже объект незавершенного строительства должны иметь адрес. Он необходим для совершения сделок с недвижимостью, регистрации по месту жительства, подготовки разрешительной документации для строительства.

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