Подмосковье 21 декабря 2023, 18:00 Около 300 законов приняли в Мособлдуме за год Unsplash

Читать 360tv в

Мособлдума подвела итоги работы за год. Председатель подмосковного заксобрания Игорь Брынцалов заявил, что в этом году провели 29 собраний, приняли около 300 законов, а также рассмотрели свыше 600 вопросов. Кроме того, в этом году Мособлдума отметила 30 лет.

«Мы провели масштабное экологическое мероприятие „ЭкоИдея“, конференцию, посвященную современной комфортной городской среде, двухдневный форум молодежного парламентаризма. Мы выпустили настольную игру по достопримечательностям Подмосковья, которая уже доставлена во все библиотеки, школы, колледжи и университеты региона», — подчеркнул Брынцалов.

Реклама

На заседании также обсудили планы на предстоящий год. В 2024 году доходы планируются свыше триллиона рублей, расходы — также более триллиона рублей.

«Как и в прошлом году — больше всего мы планируем направить на образование — более 201 миллиарда рублей», — добавил спикер.

Среди других приоритетных направлений — здравоохранение, социальная сфера и поддержка инвестиционных проектов.

В этом году много законов касалось поддержки семей с детьми. В следующем году Подмосковье продолжит работу в данном направлении.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».