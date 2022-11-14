Подмосковье 14 ноября 2022, 17:18 Около 300 указателей к достопримечательностям установили в Подмосковье с начала года

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В Московской области на 190 участках дорог региона установили навигацию к туристическим объектам и достопримечательностям. Новые указатели помогают водителям сориентироваться на местности и добраться до нужного объекта.

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Дорожные службы установили около 300 знаков навигации к туристическим объектам и достопримечательностям с начала года. Об этом сообщили в пресс-службе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Больше чем в 30 муниципалитетах с начала года установили более 300 навигационных знаков к памятникам архитектуры, театрам, музеям, храмам и прочим достопримечательностям. Они обеспечивают простую и быструю навигацию для туристов и гостей региона, помогая сориентироваться на местности и легко добраться до нужных объектов на региональных дорогах», — рассказал министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик.

Наибольшее число знаков появилось в Истре, Наро-Фоминске, Шатуре и Павловском Посаде.