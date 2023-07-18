Подмосковье 18 июля 2023, 16:33 Около 300 участников со всей России приехали на первенство МЧС в Ногинске МЧС России

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Первенство МЧС России по пожарно-спасательному спорту стартовало в Ногинске. На соревнования съехались почти 300 победителей межрегиональных этапов — это юноши и девушки из 30 регионов страны.

За победу поборются спортсмены из Амурской и Свердловской областей, Приморского, Забайкальского и Пермского краев, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, Республик Татарстан и Башкортостан и других регионов России. Свою команду, которая считается одним из фаворитов, представило и Подмосковье.

Мероприятие будет длиться четыре дня, в течение которых участникам предстоит сражаться за звание чемпионов в личном и командном первенствах. В числе испытаний — бег на стометровке с препятствиями, подъем по штурмовой лестнице в окно учебной башни, пожарная эстафета и боевое развертывание.

«Уверен, участие в первенстве подарит спортсменам полезный опыт для покорения новых спортивных вершин», — отметил советник министра МЧС России Даниил Мартынов.

По результатам соревнований сформируется сборная, которая будет представлять Россию на международных соревнованиях по пожарно-спасательному спорту. Это единственный вид спорта, где в основу спортивных дисциплин положены навыки из профессии пожарного и спасателя. В 2022 году ему исполнилось ​85 лет.

Компания «Биокомплекс» из Одинцова наладит выпуск оборудования для МЧС, которое заменит импортные аналоги. Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что 50 проектов импортозамещения запустят в регионе в 2023 году.

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