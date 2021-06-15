Около 300 тысяч жителей Подмосковья получат газ в рамках социальной газификации

Газ появится в домах порядка 300 тысяч жителей Подмосковья благодаря программе социальной газификации. Регион будет реализовывать ее комплексно, особое внимание уделят семи городским округам.

Об этом рассказал губернатор Андрей Воробьев во время ВКС с зампредами.

«Мы приступаем к практической реализации после принятия всех нормативных актов, выделения дополнительного финансирования. Мы в Подмосковье подойдем к газификации комплексно. Благодаря этой программе дополнительно порядка 300 тысяч жителей смогут получить услугу по газификации», — подчеркнул он.

Андрей Воробьев отметил, что на территориях будут работать современные офисы — в них жители смогут получить ответы на все интересующие вопросы. Кроме того, глава региона попросил предусмотреть возможности регистрации недвижимого имущества и работу МФЦ для удобства населения.

«Приоритетные территории, которых коснется социальная газификация, — это Раменское, Одинцово, Домодедово, Дмитров, Сергиев Посад, Истра и Руза. Это чувствительная тема. И опять здесь прошу глав, „Мособлгаз“ очень доходчиво, разными способами разъяснять суть программы», — отметил Андрей Воробьев.

Приятные изменения ждут регион и в сфере железнодорожной инфраструктуры.

«На форуме (ПМЭФ — прим. ред.) мы не просто подписали соглашения с РЖД о приведении в порядок наших станций, но и приступили к практической реализации. Запрос жителей на эту работу очень заметен», — заключил Андрей Воробьев.