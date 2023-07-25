Подмосковье 25 июля 2023, 20:50 Около 300 тысяч жителей Подмосковья обеспечат питьевой водой до конца 2025 года Министерство ЖКХ МО

Читать 360tv в

Министерство ЖКХ Московской области продолжает выполнять программу «Чистая вода» по поручению губернатора Андрея Воробьева. К концу 2025 года питьевой водой обеспечат более 297 тысяч человек.

«За период с 2023 по 2025 годы с целью модернизации коммунальной инфраструктуры в Московской области планируется построить и реконструировать 93 объекта питьевого водоснабжения, включающих в себя 51 водозаборных узла и станций водоочистки, а также 42 участка сетей, в том числе с участием софинансирования из федерального бюджета», — заявил министр Антон Велиховский.

Реклама

Таким образом, показатели обеспеченности водой в Подмосковье достигнут 94%, а городского населения — 97%.

В рамках программы в Кашире строят трассу магистральных сетей протяженностью более 23 километров. Сейчас на ней запустили 10-километровый участок от улицы Металлургов до деревни Аладьино. Также ведутся работы для обеспечения водой 17 тысяч человек.

В прошлом году в Московской области водой обеспечили 93% жителей. Благодаря этому регион занял четвертое место в топе субъектов ЦФО.

Воду очищают на ВЗУ. Исходная вода поступает туда из артезианской скважины — 86,8%, а также с территории Подмосковья — 12,2% и Дубны — 1%. В качестве фильтров используют кварцевый песок, сорбент АС, пенополистирол. Качество питьевой воды контролируется на ВЗУ.

С 2014 года в регионе построили и модернизировали 535 объектов питьевого водоснабжения в 48 округах.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».