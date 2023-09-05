Подмосковье 05 сентября 2023, 18:21 Около 300 тысяч тонн озимых культур убрали в Подмосковье за сезон Пресс-служба Минсельхозпрод МО

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В Московской области продолжается уборка озимых культур. На данный момент работы завершили на площади в 66 тысяч гектаров, что составляет 79% от общего плана.

«Валовый сбор составил около 300 тысяч тонн, при средней урожайности 44,1 центнера на гектар», — прокомментировал курирующий Минсельхозпрод заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов.

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Так, на данный момент в Подмосковье озимую рожь убрали на площади 1,9 тысячи гектаров. Ее валовый сбор превысил девять тысяч тонн, а валовый сбор озимой тритикале достиг 1,6 тысячи тонн.

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