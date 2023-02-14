Подмосковье 14 февраля 2023, 18:37 Около 300 студентов пройдут практику в госветклиниках Подмосковья в 2023 году

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Студенты вузов приступают к практике в госветклиниках Подмосковья. Учащиеся изучат такие направления, как «Ветеринария», «Кинология» и «Ветеринарно-санитарная экспертиза».

«Ежегодно мы принимаем на практику порядка 300 студентов из двух десятков образовательных учреждений уровней средне-специального и высшего образования. После получения дипломов у специалистов есть возможность прийти в подмосковные клиники работать», — сообщил курирующий Минсельхозпрод зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.

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Он также подчеркнул, что специалисты госветслужбы Подмосковья специализируются на лечении не только домашних животных, но и сельскохозяйственных. Ветеринары также регулярно осматривают фермерскую продукцию, проводят лабораторный контроль ее качества и занимаются оформлением сертификатов.

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С начала 2023 года на работу в клиники региональной госветслужбы приняли семь выпускников.

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