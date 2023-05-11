Подмосковье 11 мая 2023, 13:54 Около 300 студентов из Подмосковья пройдут подготовку в школе вожатых Министерство социального развития Московской области

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Подмосковная школа вожатых готовится к летнему сезону. В этом году тренинги и семинары пройдут около 300 студентов педагогического института.

Как рассказала глава Минсоцразвития области Людмила Болатаева, занятия помогут вожатым освоить необходимые навыки и знания для работы с детьми.

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«После успешного прохождения всех этапов подготовки вожатые приступят к работе в детских лагерях Подмосковья», — сказала она.

В ведомстве отметили, что студенты проходят теоретическую подготовку с января по апрель, после чего сдают итоговую аттестацию и направляются на выездной инструктив в конце мая. Он проходит на территории оздоровительного комплекса «Литвиново» и включает мастер-классы, игры и другие мероприятия.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что одну из самых больших школ Подмосковья откроют в Лобне в 2024 году. Она примет сразу 2,2 тысячи учеников.

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