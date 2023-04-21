Подмосковье 21 апреля 2023, 14:21 Около 300 спортсменов выступили на всероссийском турнире по универсальному бою в Домодедове Фото — Н. Надточая

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На стадионе «Авангард» в Домодедове прошел Всероссийский турнир по универсальному бою. В нем поучаствовали 300 спортсменов из 20 регионов России.

Соревнования длились четыре дня и включали в себя несколько раундов. Бойцы преодолели полосу препятствий и сразились на ринге.

«Третий год подряд мы проводим такие турниры. Приятно, что география участников из года в год растет. Это спорт сильных, мужественных, волевых людей», — заявил глава Домодедова Михаил Ежокин.

В общекомандном зачете первое место заняла Московская область. Воспитанники стадиона «Авангард» и школы олимпийского резерва «Олимп» из Домодедова завоевали более 70 медалей.

Турнир посвятили памяти олимпийского чемпиона Сергея Новикова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новой спортивной инфраструктуре. По его словам, регион растет и должен своевременно отвечать всем вызовам времени.

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