Подмосковье 05 июля 2023, 10:11 Около 300 спортсменов приняли участие в турнире по стритболу в Наро-Фоминске

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Турнир по стритболу возродили в Наро-Фоминске. Участие в соревнованиях «Легенды улиц» приняли около 300 спортсменов из Москвы, Подмосковья и Калужской области.

Первыми победителями возрожденных состязаний стала команда мальчиков 2011 года рождения «Большие кеды» из Наро-Фоминска. Призерами стали команды из Обнинска, Калининца, Малоярославца и Можайска.

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Помимо основных состязаний, прошли конкурс штрафных бросков, соревнования снайперов по трехочковым попаданиям, стритбол в категории «один на один» и турнир по прыжкам в высоту.

В новой версии «Легенд улиц» выиграть можно не только на спортивной площадке, но еще и в бесплатной лотерее с ценными призами. Кроме того, спонсоры турнира предоставили игрокам прохладительные напитки на любой вкус. В следующем году организаторы планируют привлечь на турнир еще больше игроков.

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