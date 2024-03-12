Подмосковье 12 марта 2024, 15:42 Около 300 спортсменок выступили на первенстве по художественной гимнастике в Химках Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Открытый турнир по художественной гимнастике «Весенний бал» прошел в физкультурно-оздоровительном комплексе «Родина» в Химках. Участие в соревнованиях приняли около 300 спортсменок. Местные гимнастки выиграли шесть медалей в разных возрастных категориях.

Золото в командном первенстве завоевали химчанки Полина Галкина, Ульяна Тетерник, Варвара Фатькина, Вера Ханина и Виктория Максименко. Второе место заняли Дарья Гужова, Алиса Китаева, Мирослава Шаназари, София Мартынова, Алина Зарубина и Маргарита Макаренко.

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Полина Чаплыгина стала лучшей в индивидуальном многоборье по программе кандидата в мастера спорта. В своих возрастных категориях серебро выиграли Моника Варосян, Виктория Даньшина и Элеонора Порохова.

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