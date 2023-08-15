Подмосковье 15 августа 2023, 09:41 Около 300 спортивных программ прошло в Подмосковье ко Дню физкультурника Администрация г.о. Королёв

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Около 300 спортивных мероприятий провели в Подмосковье в День физкультурника в минувшие выходные. Они состоялись в 60 парках, дворах, на школьных стадионах и других местах.

Как рассказали в Минспорте Подмосковья, ежегодно в честь Дня физкультурника проводят спортивные мероприятия по самым популярным дисциплинам. Это футбол, баскетбол, велогонки, забеги и волейбол.

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В Солнечногорске прошли мастер-классы по зумбе, в Одинцове — детский микст-турнир по пляжному волейболу, заезды на лыжероллерах и мастер-классы по йоге, а в Королеве состоялась открытая тренировка по джампингу.

Также на всей территории региона организовали фотозоны, веселые старты для детей и анимацию. Желающие могли пройти испытания ГТО и поучаствовать в активностях для пожилых жителей от клуба «Активное долголетие».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что жителям Московской области открыли для занятий спортом 417 школьных стадионов.

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