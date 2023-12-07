Подмосковье 07 декабря 2023, 17:31 Около 300 сотрудников аэропорта Домодедово получили награды ко Дню гражданской авиации фото — Н. Надточая

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Международный день гражданской авиации отмечается 7 декабря. К празднику ветераны и сотрудники аэропорта Домодедово получили памятные юбилейные медали. В Минтрансе Подмосковья рассказали, что около 300 человек отмечены государственными наградами за вклад в развитие отрасли.

фото — Н. Надточая фото — Н. Надточая фото — Н. Надточая фото — Н. Надточая фото — Н. Надточая фото — Н. Надточая фото — Н. Надточая

«Я пришла работать в аэропорт Домодедово 26 лет назад. Тогда просто считала заработную плату сотрудникам, а сегодня занимаюсь организацией обслуживания клиентов авиагавани. Мне вручили награду „Заслуженный работник авиаотрасли“. Это очень почетно и очень приятно», — рассказала директор по сопровождению клиентов аэропорта Домодедово Валентина Трошина.

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В этом году аэропорт открыл новый сегмент пассажирского терминала Т2, который предназначен для обслуживания международных рейсов. Благодаря этому воздушная гавань стала крупнейшей в Восточной Европе.

«Когда входишь в сюда, чувствуешь себя в комфорте и безопасности. Это заслуга труда всего 11-тысячного коллектива авиагавани», — отметил глава городского округа Домодедово Михаил Ежокин.

Перед Подмосковьем стоит задача значительно повысить уровень культуры транспортного обслуживания, отметил губернатор Андрей Воробьев. Систему меняют поэтапно.

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