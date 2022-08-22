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    22 августа 2022, 12:25

    Около 300 подмосковных юрлиц воспользовались онлайн-услугами по газификации

    Мария Мурашова

    Сервис для получения услуг Мособлгаза уже два месяца доступен юридическим лицам Подмосковья. За это время им воспользовались 300 компаний.

    Около 300 подмосковных юрлиц воспользовались онлайн-услугами по газификации

    Для газификации промышленного помещения или для наладки оборудования предпринимателям Подмосковья больше не нужно посещать офис Мособлгаза. За два месяца наиболее популярной среди абонентов оказалась комплексная услуга «три в одном», которая включает в себя изготовление, подключение и пуско-наладку промышленной котельной. Также, пользователи онлайн-кабинета часто заказывали сопровождение сделки и техобслуживание котельной.

    В ближайшее время сервис онлайн-услуг от Мособлгаз будет расширен. Юрлица смогут проверить наличие технической возможности подключения газа, заказать выполнение топографической съемки земельного участка, рассчитать максимальный часовой расход газа и другое.

    Около 300 подмосковных юрлиц воспользовались онлайн-услугами по газификации | Изображение 1

    Чтобы самостоятельно открыть личный кабинет, предпринимателям нужно пройти по ссылке, указать ИНН и КПП организации, а также электронную почту.

    Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил о завершении программы газификации в Подмосковье до конца этого года.