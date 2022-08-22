Около 300 подмосковных юрлиц воспользовались онлайн-услугами по газификации

Сервис для получения услуг Мособлгаза уже два месяца доступен юридическим лицам Подмосковья. За это время им воспользовались 300 компаний.

Для газификации промышленного помещения или для наладки оборудования предпринимателям Подмосковья больше не нужно посещать офис Мособлгаза. За два месяца наиболее популярной среди абонентов оказалась комплексная услуга «три в одном», которая включает в себя изготовление, подключение и пуско-наладку промышленной котельной. Также, пользователи онлайн-кабинета часто заказывали сопровождение сделки и техобслуживание котельной.

В ближайшее время сервис онлайн-услуг от Мособлгаз будет расширен. Юрлица смогут проверить наличие технической возможности подключения газа, заказать выполнение топографической съемки земельного участка, рассчитать максимальный часовой расход газа и другое.

Чтобы самостоятельно открыть личный кабинет, предпринимателям нужно пройти по ссылке, указать ИНН и КПП организации, а также электронную почту.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил о завершении программы газификации в Подмосковье до конца этого года.