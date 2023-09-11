Подмосковье 11 сентября 2023, 14:32 Около 300 питомцев прошли обязательную регистрацию в Подмосковье Пресс-служба Минсельхозпрод МО

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Новый закон, обязывающий регистрировать своих домашних животных, вступил в силу с 1 сентября. Необходимую процедуру прошли уже почти 300 владельцев собак в Подмосковье.

«Регистрацию прошли 298 домашних животных из Московской области, достигших трехмесячного возраста. Питомцы получили персональные номера, а информация о них учтена в реестре. Это поможет отыскать животное в случае его пропажи и повысит ответственность хозяина за животное», — рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.

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Он добавил, что в регионе тысячи животных, подлежащих обязательной регистрации. Работа в этом направлении только началась.

Закон вступил в силу 1 сентября 2023 года. Регистрация собак позволит создать единую базу данных.

Процедура бесплатная и проводится во всех государственных ветеринарных клиниках региона. Животное, достигшее 3-месячного возраста, должно быть зарегистрировано в течение 14 календарных дней. Если на день вступления закона в силу домашнему любимцу больше трех месяцев, в ближайшие полгода его нужно поставить на учет. Для этого нужно записаться на прием к ветеринару. Сделать это можно онлайн.