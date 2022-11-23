Подмосковье 23 ноября 2022, 09:13 Около 300 памяток о мерах предосторожности на льду раздали в Балашихе

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Спасатели, которым каждый год приходится вытаскивать попавших под лед, предупредили жителей об опасности. В Балашихе раздали около 300 памяток с мерами предосторожности на льду.

Зима только началась, но на тонкий лед уже выходят бесстрашные рыбаки и любопытные дети.

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«Основные правила — не выходить на лед в одиночку, не проверять ногой прочность льда. Избегать места, где есть трещины. И стараться родителям не выпускать детей кататься со склонов рек на „ватрушках“, санках и так далее», — рассказал старший эксперт территориального управления № 6 ГКУ МО «Мособлпожспас» Борис Унжаков.

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Спасатели провели беседу с ребятами, которые катались на «ватрушках» со склонов реки. Место не опасное, но на лед выходить не стоит.

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