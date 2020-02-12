Около 300 новых светильников установили в Пущине в 2019 году. Места выбрали по просьбам жителей

Около 300 новых энергоэффективных светильников установили в городском округе Пущино в 2019 году. Места, где они появились, власти определили по просьбам жителей и по их обращениям на портал «Добродел». Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципального образования.

Свыше 5 километров новых сетей проложили в 2019 году в Пущине, а также установили около 300 современных светодиодных светильников.

Глава городского округа Алексей Воробьев отметил, что город преображается с каждым годом и люди видят, что становится светлее — это основная задача и принцип «Светлого города».

«Мы реагируем в первую очередь на обращения жителей, помогает портал „Добродел“, где люди обозначают темные места. Исходя из этого, мы планируем работы по установке новых сетей и замене старых опор и светильников», — пояснил глава Пущина.

В 2019 году в рамках программы «Светлый город» семь территорий наукограда стали светлее и ярче. Новые опоры и светильники появились в Коммунальном проезде, микрорайонах АБ и Г, на улицах Парковая, Митинская, Строителей и профессора Виткевича.

Источник фото: администрация городского округа Пущино

Местному жителю Михаилу Еременко особенно понравились новые фонари на улице Виткевича — на центральной аллее микрорайона.

«Симпатичные, хорошо работающие фонари тут очень пригодились. Результат реализации программы „Светлый город“ заметен, старые фонари убирают, а новые, где даже и не было, ставят. Молодцы!» — сказал Михаил Еременко.

Программа «Светлый город» стартовала в 2017 году. Как напомнил эксперт отдела ЖКХ и градостроительства администрации Пущина Алексей Зуенков, в муниципалитете она началась с постройки линий уличного освещения на территории парка «Зеленая зона», там было установлено 165 опор. В 2018 году работы были выполнены уже на пяти объектах. В 2019-м на устройство линий наружного освещения на семи городских объектах было затрачено свыше 20 миллионов рублей из бюджета Московской области и около 1,5 миллиона рублей — из бюджета городского округа Пущино.

Источник фото: администрация городского округа Пущино

В 2020 году в Пущине построят, реконструируют и капитально отремонтируют наружное освещение на пяти объектах: в микрорайоне В, на пешеходной дорожке от музыкальной школы до бульвара академика Иерусалимского, в парке Победы и на придомовой территории у дома В4, в микрорайоне Г, у домов №№31 и 32, а также на площадке городка аттракционов у дома В34.

Решается вопрос о включении в программу «Светлый город» дорог, ведущих к участкам многодетных семей: это улицы Балковская и Грызловская. Обращения от граждан по установке освещения поступили в администрацию муниципалитета. В частности, местная жительница Елена Понамарева заметила, что хотела бы, чтобы освещение появилось вдоль поездных путей.

Источник фото: администрация городского округа Пущино

Глава Пущина Алексей Воробьев назвал вопрос устройства уличного освещения острым, но подчеркнул, что работа ведется.

«Есть определенные процедуры. Понимаем, что это не под силу средствам местного бюджета, поэтому перед муниципалитетом стоит стратегическая задача — стать участником программы губернатора. Проектно-сметная документация по освещению Балковской и Грызловской находится в Мособлэкспертизе», — сказал Алексей Воробьев.

Глава наукограда добавил, что после получения заключения от Мособлэкспертизы власти обратятся в Министерство благоустройства Московской области, чтобы найти вариант решения проблемы.