Подмосковье 18 сентября 2023, 16:47 Около 300 нарушений содержания территорий устранили в Подмосковье в выходные ГУСТ

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Инспекторы ГУСТ выявили более 600 нарушений в содержании общественны территорий Подмосковья в выходные. Коммунальным службам передали на выполнение 678 задач.

Как рассказала глава ведомства Светлана Аипова, больше всего нарушений выявили в Истре, Сергиевом Посаде и Ленинском округе.

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«Больше всех было отмечено в Истре — 105 замечаний, Сергиево-Посадский округ — 70 дефектов, Ленинский — 71 нарушение. Коммунальные службы смогли исправить 282 недочетов от инспекторов, правда устранение идет не так быстро, как выявление: Красногорск — 28, Подольск — 25, Пушкинский — 24. Надеюсь, что рабочая неделя будет более активной», — сказала она.

Аипова добавила, что ремонт детских и спортивных площадок, устранение ям и уборку проводят в первую очередь для комфорта жителей.

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