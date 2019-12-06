Около 300 многодетных семей за 4 года получили земельные участки в Жуковском

Многодетным семьям Жуковского с 2016 года выделили 296 земельных участков. Они расположены на левом берегу реки Быковка — рядом с СНТ «Прохоровка» и в селе Никитское. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Больше половины земельных участков уже обеспечены необходимой инфраструктурой: проведено электричество, установлено наружное освещение, отсыпаны пешеходные дорожки. В этом году построена транспортно-пешеходная линия вдоль Быковки для доступного подхода к школе. Работы по созданию инфраструктуры продолжаются.

Мать троих детей Наталья Носко воспитывает троих детей. Самостоятельно приобрести земельный участок для нее не представлялось возможным. «К счастью, я получила землю в СНТ „Прохоровка“ — это отличный подарок для моей семьи! Мы давно мечтали о собственном доме, где у каждого будет своя комната. Так что у нас большие планы на будущее! Кроме дома, я мечтаю о красивом саде, где будут расти цветы и кустарники», — поделилась Наталья Носко.

Источник фото: администрация городского округа Жуковский

Программа по предоставлению участков многодетным семьям действует в Подмосковье с 2011 года. В Жуковском земли начали выдавать в 2016-м, когда появились свободные территории. За это время 552 семьи поставлены на учет, из них в очереди на предоставление участков остаются 256.

Глава городского округа Жуковский Юрий Прохоров сказал, что власти относятся с пониманием к тому, что многодетным семьям в квартирах становится тесно, ведь когда родители воспитывают больше троих детей, распределить пространство довольно сложно.

«Поэтому мы даем таким семьям хороший старт — земельные участки, на которых можно построить комфортные и уютные дома. Это направление работы очень важно для администрации города, мы будем стараться обеспечить землями все многодетные семьи при поддержке губернатора и правительства Московской области», — пообещал Юрий Прохоров.

Источник фото: администрация городского округа Жуковский

Скорость предоставления участков зависит от наличия свободных территорий, администрация Жуковского ведет работу по поиску земли. Так, на данный момент готовятся участки в раменской деревне Дементьево. В начале 2020 года здесь выделят 45 земельных участков многодетным семьям.

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С начала года муниципальные образования региона передали земельные участки более 2,6 тысячи многодетных семей.

Министр имущественных отношений Московской области Владислав Коган заявил, что лидером по обеспечению многодетных семьей землей с 2011 года (момента вступления в действие закона) держат Лотошинский район и городские округа Ступино, Серебряные Пруды, Шаховская и Волоколамский. Там процент обеспечения многодетных семей земельными участками составляет 94-98%.