Подмосковье 24 марта 2023, 13:19 Около 300 компаний и предпринимателей зарегистрировались в Химках с начала года благодаря проекту поддержки бизнеса

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Проект поддержки и привлечения предпринимателей реализуют в Химках. Благодаря проекту «Химкинский резидент» с начала года 289 компаний и предпринимателей встали на налоговый учет в округе.

Центр оказания услуг «Мой бизнес» также включен в эту работу — специалисты уже провели 809 консультаций с предпринимателями.

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«Проект „Химкинский резидент“ реализуем уже пятый год. Благодаря этому в прошлом году у нас зарегистрировались еще 607 компаний и предпринимателей. Они пополнили бюджет более чем на 240 миллионов рублей. В этом году продолжим проводить выездные мониторинги предприятий в Химках, в том числе в поселениях Луневское и Кутузовское», — рассказал глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

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При поддержке администрации Химок и Центра содействия строительству при правительстве Московской области в округе будут реализованы 22 инвестиционных проекта. Среди них — шесть производственно-складских комплексов, пять торговых центров, три техцентра обслуживания авто, два бизнес-центра, два отеля, АЗС, склад, автосалон и бизнес-парк.

Кроме того, до конца сентября в микрорайоне Подрезково заработает новый бизнес-центр, где будет создано 200 рабочих мест для жителей Химок. А в декабре в микрорайоне Клязьма-Старбеево появится производственно-складской комплекс, в котором планируется создать штат из 20 сотрудников.

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