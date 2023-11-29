Подмосковье 29 ноября 2023, 09:21 Около 300 килограммов гуманитарной помощи передали бойцам СВО из Подольска Unsplash

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Печки, тепловизоры и генераторы передали женам участников СВО из Подольска. Вскоре они доставят 300 килограммов гуманитарного груза на передовую.

По просьбе мужа Натальи Бычковой на средства фонда «Культурное развитие молодежи Подольска» приобрели тепловизор. Его передал женщине исполняющий обязанности главы городского округа Подольск Григорий Артамонов.

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«Это вашему супругу. Надеюсь, спасет много жизней, как вы сказали ранее, и приблизит нашу общую победу», — сказал Григорий Артамонов.

Бензиновый генератор, тепловизор, продукты питания, средства личной гигиены, газовые баллоны передали Марине Громовой. Ее муж сейчас несет службу в Херсонской области.

«Забираем (гуманитарную помощь — прим. ред.), наверное, уже восьмой раз. Я со счета сбилась. Потому что наша администрация всегда откликается на любые просьбы. Мы ездим ежемесячно, и ежемесячно они нам помогают», — сказала Марина.

Топоры, гвозди, бензопилы, портативные плитки, а также письма для военнослужащих собрали жители округа. Всего женам военнослужащих передали около 300 килограмм гуманитарной помощи. В том числе две печки-буржуйки, купленные на средства благотворительного фонда.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился с участниками специальной военной операции. Он наградил бойцов подразделения «Барс» из разных уголков региона медалями «За храбрость» II степени.

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