Подмосковье 02 марта 2023, 10:00 Около 300 юных спортсменов выступили на открытом первенстве по дзюдо в Котельниках

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Открытое первенство по дзюдо прошло в Котельниках. Около 300 юных спортсменов выступили на соревнованиях. Турнир был приурочен ко Дню защитника Отечества, поэтому среди почетных гостей — военнослужащие и участники СВО.

Попробовать добыть победу на татами в Котельники приехали юные дзюдоисты из Москвы, Подмосковья, Ростова, Нефтеюганска, Калининграда, Новочебоксарска, республики Саха-Якутия, а также из Белоруссии.

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«Если географию сравнивать, то большое количество городов и регионов приехало. <…> Ребята приезжают реально сильные. Очень мало ребят выступают с белыми поясами — у всех цветные пояса. Это говорит о том, что ребенок занимается уже более трех лет», — рассказал президент Федерации самбо и дзюдо городского округа Котельники Дмитрий Печенин.

Выступили на турнире и представительницы прекрасного пола. Юные дзюдоистки разыграли девять комплектов медалей.

«Очень радует, что наши ребята сегодня занимаются этим видом спорта, который <…> формирует такие навыки, как мужество, отвага, патриотизм, сила характера», — отметил глава городского округа Котельники Сергей Жигалкин.

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