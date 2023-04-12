Подмосковье 12 апреля 2023, 18:15 Около 300 экскурсий ежегодно начнут проводить в Дубне по проекту научного туризма

Читать 360tv в

В 10 регионах России стартовал проект по научному туризму. В дальнейшем к программе присоединятся еще 30 субъектов. Научный туризм является частью нацпроекта «Наука и университеты», который запустили в десятилетие науки и технологий.

Цель научного туризма заключается в том, чтобы создать уникальные и увлекательные туры по России, которые позволят людям погрузиться в науку и узнать, чем занимаются в крупнейших лабораториях страны. Дубна будет проводить около 300 экскурсий в год.

Реклама

Директор Объединенного института ядерных исследований в Дубне Григорий Трубников рассказал, что учреждение работает в области ядерной физики и высоких технологий. Последние 5–10 лет институт особенно активно работает в области современной математики. Научный туризм позволит молодому поколению ближе познакомиться со сложными процессами, а также понять, чем занимается ОИЯИ.

«Молодое поколение растет. Им говорят о бескрайности и величии науки, а в чем это величие заключается — они должны понимать, они должны чувствовать, а не учить наизусть», — заметил научный руководитель лаборатории ядерных реакций Объединенного института ядерных исследований Юрий Оганесян.

На экскурсии в Дубне можно познакомиться с самым тяжелым электромагнитом. Он состоит из 136 тонн железа, что эквивалентно пяти Эйфелевым башням. Заместитель начальника ускорительного отделения ОИЯИ Анатолий Сидорин сообщил, что в институте есть программа по разведению растений в космосе, коллайдер и другое уникальное оборудование, о принципах работы которого можно узнать в Дубне.

Ранее Андрей Воробьев рассказал о строительстве школ и детских садов в Подмосковье. В стадии работ и капитального ремонта находятся свыше 170 объектов образования.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».