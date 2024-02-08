Подмосковье 08 февраля 2024, 12:56 Около 300 дворников и 87 коммунальных машин привлекли к расчистке снега в Лобне Пресс-служба администрации городского округа Лобня

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Последствия циклона «Ольга» устраняют в Лобне. К расчистке улиц города привлекли 87 коммунальных машин и 284 дворника.

Уборка снега началась в 4 часа утра. Коммунальные службы округа продолжают работать в усиленном режиме.

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«Как и обещала, городские службы с раннего утра хлопочут по улицам. Вывозят, расчищают, посыпают. Управляющие компании вышли во дворы в 5 часов утра», — написала в своем Telegram-канале временно исполняющая полномочия главы городского округа Лобня Анна Кротова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что циклон «Ольга» принес 12 сантиметров снега. Он призвал пешеходов и водителей быть особенно внимательными.

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