Подмосковье 26 декабря 2023, 08:11 Около 300 детей посетили новогоднее представление в «Доме офицеров» в рабочем поселке Монино Телеканал «360»

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Новогодний спектакль показали в обновленном концертном зале «Дома офицеров» в рабочем поселке Монино. Елку главы городского округа Щелково посетили 300 детей.

Гостям представили интерактивную программу и спектакль. Главными героями стали Дед Мороз, Снегурочка и сами зрители. Дети и родители остались довольны. После представления все ребята получили сладкие подарки.

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Новогоднюю программу устроили в концертном зале «Дома офицеров». Напомним, недавно там завершился ремонт.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что на сайте welcome.mosreg.ru уже доступна афиша новогодних мероприятий.

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