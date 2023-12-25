Подмосковье 25 декабря 2023, 17:17 Около 300 детей посетили «Мастерскую Деда Мороза» в Химках Пресс-служба администрации г.о. Химки

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«Мастерскую Деда Мороза» в микрорайоне Кутузовское в Химках посетили почти 300 детей. Ребята изготовили свыше 1000 новогодних игрушек всего за два дня ее работы.

Пресс-служба администрации г.о. Химки

Между мастер-классами по изготовлению игрушек дети могли поиграть в настольный теннис. Рядом с мастерской установили стол и с необходимым инвентарем.

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«Это будет первый Новый год, который мы отметим вместе с жителями микрорайона Кутузовское в составе городского округа Химки. С тех пор, как нас объединили, мы успели провести множество полезных и развлекательных мероприятий. Новогодними мастер-классами мы подводим черту нашей совместной работы за это время. Дальше — больше!» — сказал депутат городского округа Химки Алексей Федоров.

«Мастерскую Деда Мороза» создали активисты химкинского отделения партии «Единая Россия». Участниками предновогодних мастер-классов стали ребята из многодетных и малообеспеченных семей, а также дети участников специальной военной операции.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что на сайте welcome.mosreg.ru уже доступна афиша новогодних мероприятий.

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