Подмосковье 09 апреля 2023, 04:26 Около 300 человек вышли на субботник в Сергиевом Посаде Дарья Леонова

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В Сергиевом Посаде состоялся субботник. В нем поучаствовали около 300 местных жителей.

Уборку организовали Совет депутатов Сергиево-Посадского городского округа и окружная Общественная палата.

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«Сегодня мы единым фронтом вместе с нашими жителями, общественниками, депутатским корпусом и молодежью вышли, чтобы привести в порядок Скобяной поселок. И так здорово, что мы смогли объединиться в такую большую команду», — сообщила глава совета Рита Тихомирова.

К активистам присоединился депутат Госдумы Сергей Пахомов.

«Еще несколько лет назад у нас появилась задумка организовать у галереи „Арт Баzа“, на месте снесенного ветхого жилья, сквер, который получил название „Сад современного искусства“. Сегодняшним мероприятием мы по факту даем старт работам по его созданию», — сообщил Пахомов.

Многие пришли на уборку семьями. Участники субботника разделились на бригады, каждая приводила в порядок отдельный квадрат территории. Также уборка прошла у здания поликлиники, детского сада и на детской площадке. Пока одни собирали бросовый мусор, другие превращали сухостойные деревья и кустарники в опилки и работали кисточками с краской.

Субботник продлился около пяти часов. После работы на полевой кухне всех участников угостили гречневой кашей, горячим чаем, пирогами и бутербродами.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал задействовать все ресурсы для весенней уборки дорог и дворов.

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