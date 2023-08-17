Подмосковье 17 августа 2023, 14:59 Около 300 человек стали участниками туристического слета в Можайске Телеканал «360»

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Туристический слет прошел на территории Бородинского военно-исторического музея-заповедника в Можайске. Участие в нем приняли около 300 работников общественных организаций и некоммерческих объединений округа.

Всего на слет приехали семь команд, представляющих Можайскую больницу, пожарно-спасательный гарнизон и другие учреждения округа. Для них подготовили насыщенную программу. Они участвовали в веселых стартах, спортивном пикнике «Битва поваров», соревнованиях по дартсу и стрельбе из лука.

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Кубок турслета выиграла команда Единого дорожно-транспортного центра «Спорт ZOVет».

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в рамках проекта «Лето в Подмосковье» в регионе пройдут сотни фестивалей и других развлекательных мероприятий.

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