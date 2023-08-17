17 августа 2023, 14:59
Около 300 человек стали участниками туристического слета в Можайске
Туристический слет прошел на территории Бородинского военно-исторического музея-заповедника в Можайске. Участие в нем приняли около 300 работников общественных организаций и некоммерческих объединений округа.
Всего на слет приехали семь команд, представляющих Можайскую больницу, пожарно-спасательный гарнизон и другие учреждения округа. Для них подготовили насыщенную программу. Они участвовали в веселых стартах, спортивном пикнике «Битва поваров», соревнованиях по дартсу и стрельбе из лука.
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Кубок турслета выиграла команда Единого дорожно-транспортного центра «Спорт ZOVет».
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Туризм
Можайск
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