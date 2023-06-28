Подмосковье 28 июня 2023, 12:42 Около 300 человек стали участниками конференции о воспитании школьников в Подмосковье

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Около 300 человек приняли участие в конференции Мособлдумы, посвященной воспитанию детей в школах Подмосковья. Мероприятие назвали «Стратегические приоритеты и трансформация воспитательного компонента в образовательном пространстве Московской области».

«Сейчас ведем борьбу за ценности, против тех идеалов, которые нам не нужны. Поэтому сегодня особенно важно воспитание гражданственности и патриотизма», — заявил зампред парламента Олег Рожнов.

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Слет экспертов организовал комитет регионального парламента по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике.

«Основной мотив нашей встречи — обследовать все, что касается процесса воспитания в наших школах. Сегодня мы будем говорить исключительно о школе», — рассказала глава комитета Линара Самединова.

С первым докладом на конференции выступил министр образования Московской области Илья Бронштейн. Он рассказал о важности проекта «Разговоры о важном».

По его словам, более шести тысяч педагогов Подмосковья реализуют программу «Орлята России». В рамках проекта ведется работа по воспитанию учащихся начальных классов. В Клину и Орехово-Зуеве действуют два базовых лагеря. В них дети участвуют в совместных мозговом и творческом штурмах.

«В школах региона развиваются школьные музеи — их в Подмосковье работает 976, школьные туристические клубы, которых 200, медиацентры — их 466, школьные театры — их 914», — сообщил министр.

Также на конференции выступили первый зампред комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Геннадий Панин, министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов, директор по развитию ВЦИОМ–Консалтинг Даниил Ермолаев и директор ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания» Наталья Агре.

Свой доклад представил выпускник Черноголовской СОШ Александр Осипов. Он рассказал о медиацентре в своем учебном заведении «МедиаГлава».

«Пусть не все из учеников будут великими ведущими или шоуменами, но они точно смогут грамотно формулировать свою речь и разрешать споры, станут более раскованными и уверенными в себе людьми», — отметил Осипов.

Итоги конференции подвела Линара Самединова. Она поблагодарила за доклады и полезную информацию.

Ранее во время ежегодного обращения к жителям губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что педагоги школ искусств получат доплаты.

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