Проект «300 на вышке» организовали в поддержку Кубка России по прыжкам в воду, который состоится в Рузе с 28 по 31 января. Кубок России станет первым серьезным отбором к Олимпиаде в Токио.

Около трех лет назад энергичный парень Иван перестал видеть. Его жизнь, как будто, началась заново. Незрячий блогер все время ставит себе новые планки. В этот раз Иван решил прыгнуть с десятиметровой вышки в воду. Как думаете, может ли слепой бояться высоты?

«Когда человек не видит, он чувствует намного больше, чем когда ориентируется на длительную функцию. И я полностью ориентируюсь на свои чувства, когда прыгаю», — сказал Иван Ерхов, блогер.

Ваня выходит на рекорд: в числе пары сотен любителей блогер будет прыгать с трамплина. Он в себе уверен, как никто другой. Но что он почувствовал на высоте в десяток метров?

Источник фото: телеканал «360»

«У меня мандраж такой, в предвкушении первого прыжка, тишины и начал вырабатываться адреналин. Я верю, что все будет хорошо», — сказал Иван Ерхов, блогер.

Внизу такая пропасть, что даже оператор телеканала «360» лишний шаг к краю не сделал. А Иван так уверенно сделал этот шаг, что на минуту показалось, будто высота совсем незначительная.

«Мы предоставили право первого прыжка с вышки Ване Ерхову. Три года назад он потерял зрение, и мы посчитали важным, чтобы он открыл нашу рекордную цепочку. Вообще, у нас не было цели, чтобы прыгнули именно 300 человек, потому что, даже близко похожих рекордов, еще никто не ставил, нам не за кем гнаться. Наша цель — сделать прыжки в воду популярными. Поэтому надеюсь, что про наш рекорд узнают по всему миру, а не только в России», — сказал организатор проекта Вадим Бабешкин.

Количество рекордсменов перевалило за 220. Впервые в мире друг за другом прыгнули в воду новички, любители, корреспонденты и незрячие блогеры.