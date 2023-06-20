Подмосковье 20 июня 2023, 10:32 Около 300 человек приняли участие в туристическом слете в Рузе

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Турслет по мотивам басен Крылова прошел в Рузе. Участие в нам приняли 10 команд, это порядка 300 человек.

«От имени главы Рузского городского округа вам пожелать исключительно спортивного настроения и удачи, пройдите все полосы без травм», — поприветствовал участников турслета заместитель главы Рузского городского округа Армен Шахбабян.

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Палаточный лагерь был продуман в стилистике известных басен Крылова. Так, команда из Можайского городского округа оформила бивак в виде циркового лагеря и угощала всех попкорном и сладкой ватой.

На первом этапе туристического слета строгое жюри оценило стилистику биваков и устроенный быт команд. На втором этапе — отжимания, приседания, упражнения на пресс, стрельба из пневматической винтовки. В финале по канатному перетягиванию встретились команды дирекции массового спорта и профсоюза образования. По итогам всех этапов будет определен победитель, который и получит главный кубок.

Быт участников турслета приближен к походным условиям: ночевка в палатках, готовка еды на костре. График спортивных состязаний плотный, если не успел в отведенное время подготовить еду — на этап уйдут голодными.

Турслет проводится в Рузском округе в 18-й раз. Готовиться к мероприятию команды начинают готовиться еще с зимы.

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