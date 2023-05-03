Подмосковье 03 мая 2023, 16:16 Около 300 человек приняли участие в литературном фестивале в Мытищах

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Литературный молодежный фестиваль «Слово» прошел в Мытищах. Участие в нем приняли около 300 жителей Подмосковья, Амурской области, Ярославля и Республики Хакасия.

Закрытие и награждение победителей фестиваля «Слово» прошло в библиотеке имени Кедрина. Отличившиеся участники получили памятные сувениры и подарки — билеты в парк аттракционов, в театры «Огниво» и «ФЭСТ» и другие.

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«В этом году это [фестиваль прошел] гораздо масштабнее. Увеличилось количество мероприятий. В прошлом году, например, не было филологического диктанта, не было литературных мастерских», — рассказал председатель комиссии по сохранению народных ценностей, развитию туризма и культуры общественной палаты городского округа Мытищи Сергей Егоров.

Он добавил, что также выросло и количество участников. В следующий раз фестиваль пройдет в 2024 году.

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