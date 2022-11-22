Подмосковье 22 ноября 2022, 16:48 Около 300 человек приняли участие в форуме проектировщиков в Подмосковье

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В Москве прошел VI форум проектировщиков Московской области. На нем представили лучшие проекты Подмосковья в сфере архитектуры и строительства. Об этом сообщила главный архитектор региона Александра Кузьмина.

Форум проектировщиков собрал в этом году порядка 300 участников, уточнила Кузьмина.

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На форуме состоялось торжественное подписание соглашения между Мособлархитектурой и ведущим архитектурным вузом России — МАРХИ.

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«Это важное событие для Московской области, благодаря которому мы будем принимать активное участие в формировании новых кадров в сферах архитектуры и государственного управления. Молодые люди, которые задумываются о карьере архитектора или работе в профильных государственных структурах Подмосковья, смогут получить профессиональную поддержку», — сказала первый заместитель руководителя Комитета по архитектуре и градостроительству региона — главный архитектор Московской области Александра Кузьмина.

Программа форума была разделена на две части. На первой разбирали региональные нормативы, которые позволят оптимизировать работу застройщиков и ввести больше качественных объектов за минимальные сроки. Во второй части форума участникам представили знаковые проекты региона, которые могут стать ориентиром для застройщиков, планирующих работать на территории Подмосковья.

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