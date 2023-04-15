Подмосковье 15 апреля 2023, 10:28 Около 300 человек посетили ярмарку вакансий в Подольске

Читать 360tv в

Флагманской площадкой для проведения ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей» в Подмосковье был выбран Подольск. Торжественный старт мероприятию дали на сцене местного Дворца молодежи 14 апреля.

«Мы здесь нацелены на конкретное трудоустройство. У нас внедрены карьерные и кадровые консультанты: один работает с предприятием, другой — с жителями», — отметила заместитель министра социального развития Московской области Лариса Туманова.

Реклама

В залах Дворца молодежи свои вакансии представили более 30 предприятий. Большая часть предложений связана с работой на промышленных предприятиях — в Подольске много заводов, которым требуются специалисты.

«Мы прошли, посмотрели предложения. Хорошие вакансии, достойный уровень заработной платы. Жителям есть, на что посмотреть», — сказала заместитель главы администрации Подольска Татьяна Ропот.

Ярмарку вакансий в Подольске посетили около 300 человек. Соискатели могли не только пообщаться с потенциальными работодателями, но и послушать лекции, поучаствовать в тренингах и марафонах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о важности развития инфраструктуры в связи с ростом численности населения региона.