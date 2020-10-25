Около 30 тысяч врачей спасают COVID‑пациентов в Подмосковье

Несмотря на это регион продолжает привлекать новых специалистов.

«Врачи на вес золота. Ищем врачей, приглашаем, делаем все, чтобы наши койки, которые мы создаем очень активно, были с медицинским персоналом», — заявил глава Подмосковья.

Медиков, работающих с больными COVID‑19, разместили, в частности, в гостиничном фонде Одинцовского городского округа Московской области. В отелях, домах отдыха и пансионатах уже расселили 641 врача.

Из-за распространения коронавируса в Московской области рекомендуется не выходить из дома без необходимости лицам старше 65 лет и жителям с хроническими заболеваниями. В регионе также усилили контроль за соблюдением масочного режима: всем нужно надевать средства индивидуальной защиты в общественных местах.

В Подмосковье также продолжаются рейды по кафе, барам, ресторанам, работающим в ночное время. Полицейские проверили более 460 заведений общепита и зафиксировали свыше десятка случаев несоблюдения требований санитарно-эпидемиологической безопасности. С 17 октября запрещены развлекательные мероприятия с 00:00 до 08:00 в зданиях и организациях региона, предоставляющих услуги общественного питания.

За последние сутки в 84 регионах России выявили 16 710 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 7704 человек, а умерли 229. За минувшие 24 часа в Московской области зарегистрировали 491 нового пациента.