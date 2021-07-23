Около 30 тысяч самозанятых в России получили федеральную поддержку с начала года

В России реализуется федеральный проект «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами». Порядка 30 тысяч человек уже получили те или иные меры поддержки с начала года, сообщили в Минэкономразвития России. Поддержку оказывают в рамках новой структуры президентского проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

По состоянию на 1 июля число зарегистрированных самозанятых граждан в России достигло 2,6 миллиона человек. Количество самозанятых, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» и получивших меры поддержки, должно составить порядка 70 тысяч человек в 2021 году.

Федеральным проектом предусмотрено оказание следующих мер поддержки:

предоставление микрозаймов по льготной ставке государственными микрофинансовыми организациями;

обеспечение доступа к финансовой поддержке, включая поддержку, оказываемую участниками Национальной гарантийной системы — АО «Корпорация МСП», «МСП Банк», региональные гарантийные организации;

оказание информационных и образовательных услуг на базе центров «Мой бизнес»;

предоставление льготного доступа к сервисам по размещению продукции, товаров и услуг на коммерческих электронных площадках;

предоставление в пользование на правах аренды офисных и производственных площадей в помещениях, оснащенных необходимым оборудованием и функционирующих при поддержке Минэкономразвития РФ;

обеспечение доступа к имуществу (в аренду или на других правах) из числа объектов, включенных в перечни государственного и муниципального имущества.

По данным Единого реестра субъектов МСП, к 1 июля количество самозанятых, получивших поддержку, составило порядка 30 тысяч человек. Из них 5,5 тысячи человек получили информационно-консультационные и образовательные услуги.

Охват самозанятых, пользующихся мерами поддержки, планируется увеличивать, в том числе за счет информирования в центрах «Мой бизнес», на региональных информресурсах и в соцсетях.

Ранее министр экологии и природопользования Подмосковья Андрей Разин напомнил, что в регионе запрещено строительство коммерческой недвижимости в зеленых зонах.