12 января 2020, 13:05
Около 30 тысяч километров дорог очистили от снега в Подмосковье
За сутки в Московской области очистили от снега порядка 30 тысяч километров дорог. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Дорожные службы ночью с 11 на 12 января работали в усиленном режиме из-за сильного снегопада.
«В работах задействовали свыше 1,4 тысячи единиц техники, из них более 400 — комбинированные дорожные машины. Снег расчищали более 2 тысяч дорожных рабочих», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.
За минувшие сутки в Подмосковье выпало до 10 миллиметров снега, что составляет 20% от месячной нормы осадков.