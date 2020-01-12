Около 30 тысяч километров дорог очистили от снега в Подмосковье

За сутки в Московской области очистили от снега порядка 30 тысяч километров дорог. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Дорожные службы ночью с 11 на 12 января работали в усиленном режиме из-за сильного снегопада.

«В работах задействовали свыше 1,4 тысячи единиц техники, из них более 400 — комбинированные дорожные машины. Снег расчищали более 2 тысяч дорожных рабочих», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

За минувшие сутки в Подмосковье выпало до 10 миллиметров снега, что составляет 20% от месячной нормы осадков.