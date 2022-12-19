Подмосковье 19 декабря 2022, 22:27 Около 30 тысяч ям устранили во дворах Подмосковья в 2022 году

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В Подмосковье в 2022 году провели масштабную работу по устранению дефектов асфальтового покрытия во дворах. Ее осуществляли под контролем ГУСТ, рассказали в пресс-службе ведомства.

«Ямочный ремонт в рамках субсидии выполняли 38 муниципалитетов, а в общей сложности работы проводились во всех 60 городских округах. За 2022 год по всей Московской области устранено около 30 тысяч ям во дворах и проездах», — сообщила руководитель Главного управления содержания территорий Московской области в ранге министра Светлана Аипова.

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Всего в порядок привели около 630 тысяч квадратных метров асфальтового покрытия в текущем году.

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Министр добавила, что первую волну ямочного ремонта в Подмосковье всегда планируют осенью — заблаговременно цифруются дефекты, которые необходимо начать делать весной. К работам приступают с середины мая, как только установится хорошая погода.

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