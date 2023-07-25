Подмосковье 25 июля 2023, 06:00 Около 30 тысяч дефектов в содержании территорий устранили в Подмосковье с начала лета ГУСТ МО

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С начала лета команда Главного управления содержания территорий выявила в Московской области 29 824 нарушения в содержании придомовых пространств. Сейчас их отработали на 66%.

«2393 из них решено в Пушкинском, 1574 — в Коломенском, 1450 — в Красногорске, 1237 — в Зарайске. Более тысячи недочетов ликвидировали коммунальные службы в Орехово-Зуевском, Подольске, Солнечногорске и Мытищах», — рассказала глав ГУСТ в ранге министра Светлана Аипова.

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Самыми частыми проблемами с уборкой были несвоевременный покос, мусор на газонах, надписи на фасадах домов и грязные скамейки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе в этом очистят от мусора около 40 прудов и озер.

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