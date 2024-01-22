Подмосковье 22 января 2024, 17:00 Около 30 тысяч человек посетили ледовые представления Авербуха и Навки за 3 дня в Подмосковье Министерство культуры и туризма Московской области

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Бесплатные ледовые показы Ильи Авербуха и Татьяны Навки прошли в Подмосковье. За три дня спектакли «Байки русской балалайки» и «Чемпионы» посетили около 30 тысяч человек.

Больше всего посетителей пришли на спектакли в Шатуре, Истре и Королеве. Всего на этой неделе спектакли прошли в Звездном Городке, Павловском Посаде, Пушкино, Мытищах, Электрогорске, Химках, поселке Запрудня и Талдомском округе.

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Напомним, заключительные в 2023 году спектакли пройдут в Балашихе и Люберцах 27 января. Расписание может измениться, поэтому с подробной информацией можно ознакомиться в социальных сетях и на официальных сайтах городских округов.

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