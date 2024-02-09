Подмосковье 09 февраля 2024, 12:28 Около 30 тонн гуманитарной помощи отправили из Солнечногорска в зону СВО в январе Пресс-служба администрации г.о. Солнечногорск

Читать 360tv в

Солнечногорские волонтеры отправили почти 30 тонн гуманитарного груза для бойцов специальной военной операции в январе. Участие в сборе помощи приняли представители администрации и партии «Единая Россия», депутаты, добровольческие организации, предприниматели и жители округа.

На передовую отправили УАЗ «Патриот», операционные столы и специальные кровати для раненных бойцов, теплую одежду и термобелье, генераторы и бензопилы, носилки и эвакуационные стропы, плащи, маскировочные сети, подсумки, свечи, панцири, маскхалаты, нашлемники, муфты для управления дронами, блиндажные печи, газовые баллоны, детские письма и рисунки, теплые вещи, бактерицидный рециркулятор, гладильные доски, медикаменты, сладости, фрукты, различные инструменты и строительные материалы. Ранее бойцы сами сообщили о необходимости этих вещей в зоне спецоперации.

Реклама

«Я благодарю всех, кто продолжает участвовать в сборе необходимых вещей для наших защитников. Отмечу, что в Солнечногорске также продолжает работать центр поддержки для участников специальной военной операции и их семей. Также для них действует единый стандарт мер, в числе которых льготы при оплате ЖКХ, налогов на имущество и многие другие», — сказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Напомним, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил прокуратуру региона за работу по защите прав бойцов СВО и их семей.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».