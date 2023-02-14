Подмосковье 14 февраля 2023, 11:18 Около 30 спортсменов приняли участие в юбилейном парковом забеге в Солнечногорске

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Юбилейный, 200-й парковый забег прошел в Солнечногорске. Участие в нем приняли около 30 спортсменов. Они стартовали рано утром от стадиона «Металлург», чтобы преодолеть дистанцию пять километров.

Маршрут проходил от стадиона по центральному парку до набережной озера Сенеж и обратно. Через полчаса на финише бегунов ждал чай с конфетами.

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Такие забеги проводятся в Солнечногорске на протяжении последних трех лет. Каждую субботу фанаты активного отдыха стартуют в 9:00 от стадиона «Металлург».

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Участница олимпийских игр, чемпионка России и Европы, мастер спорта международного класса по бегу Елена Орлова дала несколько советов новичкам, которые хотят подготовиться к подобных пробежкам. Начать стоит с разминки: наклоны головы и корпуса, круговые движения коленей и голеностопа, приставные шаги и подскоки.

Во время самого бега очень важен темп. Залогом успеха Елена Орлова считает регулярные тренировки несколько раз в неделю в комфортном темпе. Испытывать организм долгими дистанциями или предельной скоростью не нужно.

«Бег — это медитация, снятие стресса, активное улучшение здоровья, поднятие выносливости и жизненного тонуса, благодаря чему сейчас так много людей начинают бегать. Прийти в бег очень легко. Достаточно просто хотя бы два раза в неделю выходить из дома в спортивной одежде и бежать не быстрее пешеходов, которых вы будете встречать. Таким образом, вы плавно-плавно втянетесь в бег», — рассказала мастер спорта международного класса Елена Орлова.

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