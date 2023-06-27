Подмосковье 27 июня 2023, 03:40 Около 30 случаев теплового удара у животных зафиксировали в Подмосковье с начала лета Пресс-служба Минсельхозпрод МО

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С начала лета Госветслужба Московской области зарегистрировала 27 случаев тепловых ударов у домашних животных. Об этом рассказал первый замминистра сельского хозяйства и продовольствия региона, руководитель ведомства Сергей Воскресенский.

«В основном тепловые удары у животных возникают после длительного пребывания в автомобиле при ожидании или в путешествиях, а также в закрытых пространствах или под солнцем в жаркие дни. В таких ситуациях важно вовремя заметить первые признаки перегрева и среагировать на них», — уточнил Воскресенский.

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Перегреву подвержены собаки таких пород, как бульдог, мопс, боксер, шарпей, а также собаки с лишним весом, пожилые псы и щенки. Первыми симптомами при перегреве являются частое дыхание или дыхание с открытой пастью.

В таких случаях шерсть питомца следует намочить или приложить спиртовые салфетки к подушечкам лап. Также владельцам следует наладить циркуляцию воздуха вокруг животного, а после этого обратиться к ветеринару.

Для профилактики таких случаев собачникам следует проветривать помещения и следить за питьевым режимом питомца. В жаркие дни лучше гулять с собаками ранним утром или поздним вечером.

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