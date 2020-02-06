Воздух в норме. Около 30 скважин уже пробурили на полигоне «Тимохово»

На полигоне «Тимохово» в Богородском округе специалисты пробурили уже порядка 30 скважин из запланированных 60. Рекультивация свалки идет согласно графику. Превышение предельно допустимой концентрации вредных веществ вблизи полигона не зафиксированы. Об этом сообщила пресс-служба Министерства ЖКХ Московской области.

Сейчас на полигоне проводится третья очередь дегазации на территории 25 гектаров. Специалисты уже пробурили около 30 скважин из запланированных 60. На закрытой карте полигона идет прокладка газотранспортных трубопроводов. Заказаны два высокотемпературных факела общей производительностью 5 тысяч куб/м час. Также устанавливается оборудование очистных сооружений по очистке фильтрата.

Рекультивация полигона «Тимохово» идет по графику и в штатном режиме, в соответствии с ранее утвержденной дорожной картой. По периметру полигона по просьбе жителей ранее были установлены датчики мониторинга атмосферного воздуха. Показатели предельно-допустимой концентрации вредных веществ на полигоне и близлежащей территории находятся в пределах нормы, превышений не наблюдается. Контроль за состоянием воздуха ведется в онлайн-режиме, данные отправляются в профильные министерства, а также в ЦУР Московской области.

Полигон «Тимохово» по объемам захороненных твердых бытовых отходов — один из самых больших в Европе, на нем скопилось более 19,6 миллиона тонн отходов, что существенно превышает объем отходов, которые каждый год производит население московского региона (около 11,3 миллиона тонн).

За долгие годы эксплуатации в теле полигона скопилось большое количество свалочного газа. Установка по дегазации постепенно будет его откачивать и окончательно обезвредит, а установленные факелы будут утилизировать до 90% свалочного газа.