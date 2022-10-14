Работники дорожной отрасли Подмосковья получили награды накануне праздника | 360°

Подмосковье 14 октября 2022, 12:42 Поделиться Telegram

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Viber Работники дорожной отрасли Подмосковья получили награды накануне праздника

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В преддверии Дня работников дорожного хозяйства в Подмосковье нагадили около 30 сотрудников сферы. Профессиональный праздник они отметят 16 октября. Об этом рассказала зампред правительства Анна Кротова.

Дорожники получили почетные грамоты губернатора, Мособлдумы и Минтранса региона. Как отметила Анна Кротова, благодаря их работе в регионе реализуются крупные инвестпроекты.

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«Подмосковья является одной из самых протяжённых в стране, и качественные дороги — это, прежде всего, комфорт и безопасность», — сказала Анна Кротова.

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Глава министерства Алексей Гержик напомнил, что в этом году вобласти отремонтировали свыше 1,4 километра дорожной сети, а до конца года движение запустят еще на 10 строящихся объектах.

Уверен, что мы и дальше будем совершенствоваться, и успешно справляться с задачами на благо региона и его жителей Алексей Гержик.

Среди награждаемых — главный специалист обустройства линиями наружного освещения «Мосавтодор» Наталья Соколова. Она получила звание «Заслуженный работник дорожного хозяйства Московской области». Наталья начала карьеру в сфере в 1976 году и проработала в «Мосавтодор» свыше 40 лет.

«Я горжусь нашим управлением, людьми, которые со мной работают. То, что мы делаем — остается на века», — поделилась она.

Благодарность губернатора получили семь человек, еще 16 - благодарственные письма и грамоты Минтранса региона.

За многолетний труд наградили главного инженер ПК «Раменский» Алексея Тюрина и водителя комбинированной дорожной машины ПК «Павлово-Посадский» Михаила Панфилова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал коммунальщиков готовить технику к зиме. Он заявил, что снег не должен быть неожиданностью для коммунальных служб.

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