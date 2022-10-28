Около 30 рабочих мест появится на площадке для передержки крабов в Химках | 360°

Подмосковье 28 октября 2022, 11:25 Около 30 рабочих мест появится на площадке для передержки крабов в Химках

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Площадку для передержки крабов создадут в Химках. Инвестпроект реализует ГК «Антей» в индустриальном парке «Шереметьево». Это позволит создать еще 30 рабочих мест, рассказала зампред правительства, глава Мининвеста Подмосковья Екатерина Зиновьева.

До конца года инвестор планирует передержать на предприятии 200 тонн живых крабов, рассказала глава Мининвеста. В проект инвестировали около 60 миллионов рублей.

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«Продукцию планируется поставлять не только на российский рынок, но и на экспорт. Сейчас передержка функционирует в тестовом режиме, для проверки работы основных агрегатов и запуска биофильтра для обеспечения жизнедеятельности краба», — сообщила она.

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Ранее компания уже реализовала пилотный проект — разместила восемь бассейнов и приняла на передержку восемь тонн крабов из Мурманска, которые потом направили в страны Азии.

Вице-президент ГК «Антей» по развитию торговли и новых технологий Азамат Юсупов рассказал, что пилотный проект хорошо показал себя, поэтому компания готова развивать новые рынки сбыта. Например, на Ближнем Востоке.

На территории проекта уже начали сборку ванн. Полностью работы завершат до конца этого года.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил о мерах поддержки бизнеса в условиях частичной мобилизации. Они коснутся малого и среднего бизнеса.