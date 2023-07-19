Подмосковье 19 июля 2023, 17:35 Около 30 рабочих мест появится на новом производстве теплоизоляционных материалов в Солнечногорске Министерство инвестиций, промышленности и науки МО

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Компания «Изомат» запустит производственно-складской комплекс в Солнечногорске. Предприятие будет выпускать теплоизоляционные материалы, а реализация проекта позволит создать около 30 рабочих мест.

Производство построят в индустриальном парке «Есипово». Инвестиции в проект составят более 60 миллионов рублей.

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«Складской комплекс начнет работу уже в ближайшее время, а запуск производственного цеха запланирован на четвертый квартал этого года», — сообщила заместитель председателя правительства Подмосковья, министр инвестиций Екатерина Зиновьева.

Компания «Изомат» уже 25 лет выпускает продукцию из теплоизоляционных материалов. На новом предприятии в «Есипово» инвестор будет производить высокотемпературные и теплоизоляционные материалы на основе керамического и базальтового волокна.

«Такая продукция используется для промышленных печей в самых разных отраслях: металлургии, тяжелом машиностроении, судостроении, стекольной промышленности и других. Температура применения — до 1,6 тысячи градусов», — отметил генеральный директор компании Сергей Галкин.

По словам генерального директора Корпорации развития Московской области Владимира Слипенькина, оборудование на предприятии будет отечественным. Первая производственная линия уже готова к установке в индустриальном парке, на очереди — еще две.

В июне губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и генеральный директор компании «КСМК-М4» Михаил Кондратенко подписали соглашение о строительстве завода газоблоков в Ступине. Договор заключен на полях ПМЭФ.

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