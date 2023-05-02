Подмосковье 02 мая 2023, 16:04 Около 30 рабочих мест появится на новом производстве строительных материалов в Солнечногорске

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Производство строительных материалов запустят в деревне Чашниково под Солнечногорском. Об этом сообщили в пресс-службе министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Компания «ЭВРИАЛ» запустит производство утепленной тентовой структуры «Гибкий сэндвич». Ее применяют при возведении капитальных и некапитальных объектов. Строительная панель уже хорошо зарекомендовала себя при строительстве различных сооружений.

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«Дополнительная производственная площадка в Чашниково позволит компании увеличить мощности по выпуску материалов с 50 до 100 тысяч квадратных метров в год. Также на предприятии будет создано 30 новых рабочих мест для местного населения», — заявил учредитель строительно-инжиниринговой компании «ЭВРИАЛ» Егор Вязников.

Новое производство планируют запустить до конца текущего года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что одной из главных задачей властей Подмосковья является развитие промышленности и бизнеса в условиях санкций. По его словам, в первую очередь речь идет о развитии программы импортозамещения и поддержке отстающих отраслей.

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